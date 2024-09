Noch 10.000 Haushalte ohne Strom: Einsatztrupps im Dauereinsatz

Die Energie Steiermark hatte rund um 2 Uhr Sonntag Früh eine Spitze von rund 25.000 Haushalten ohne Strom zu verzeichnen, 5 Minuten berichtete. Mehr dazu in: Stromausfall in der Steiermark: 20.000 Haushalte aktuell ohne Strom. „Aktuell sind 10.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom“, berichtet das Land Steiermark am Sonntagnachmittag.

Alle Einsatztrupps im Einsatz

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Alle Einsatztrupps der Energie Steiermark sind in enger Kooperation mit den Feuerwehren im Einsatz, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. Eine großer Herausforderung stellen die Ausbreitung des Einsatzgebietes über nahezu alle steirischen Regionen und die anhaltenden Windspitzen dar. Es wird daher um Verständnis ersucht, dass die Instandsetzungen mancherorts länger dauern können.