Steirische Feuerwehr trauert: „Gut Heil“ für niederösterreichischen Kollegen

In einer Pressekonferenze am heutigen Sonntag, dem 15. September, gab Landeshauptfrau Johanna Meikl-Leitner den Tod eines Niederösterreichischen Floriani bekannt, der bei einem Hochwassereinsatz das Leben verlor. Wie wir berichteten, stürzte der Feuerwehrmann bei einem Pumpeinsatz in einem Haus eine Kellertreppe hinab in seinen Tod. Florianis in der Steiermark trauern mit ihren niederösterreichischen Kameraden, und wünschen dem Verunglückten ein letztes „Gut Heil“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 16:08 Uhr aktualisiert