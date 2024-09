Unwetter: Dach von Containerschule in St. Radegund gerissen

Das Dach der provisorischen Containerschule in St. Radegund wurde durch das Unwetter abgerissen.

Eigentlich wollte man am Montag mit dem normalen Schulbetrieb starten, dieser Plan dürfte nun ins Wasser fallen. Wie der ORF Steiermark berichtet, wurde das Dach der provisorischen Containerschule in St. Radegund durch die Unwetter zum Teil abgerissen. Der Schaden sei riesig. Die nächsten Wochen müsse auf Notbetrieb umgestellt werden, die Betreuung soll aber garantiert sein. Es soll evaluiert werden, wo der Unterricht nun stattfinden werde. Möglichkeiten wären zum Beispiel leere Räumlichkeiten der Gemeinde oder der Pfarre.

Unwetter-Lage: Schüler gelten als entschuldigt

Generell gilt laut Bildungministerium für Schulen österreichweit am Montag aber folgende, einheitliche Regelung: Schülerinnen und Schüler, deren Wohnort und Schulweg direkt von der Unwetterkatastrophe betroffen ist und die deshalb am Montag nicht in der Schule erscheinen können, gelten automatisch als entschuldigt. Dasselbe gilt auch für Lehrpersonal und Verwaltungspersonal. Sofern Schulen geschlossen werden müssen, werden Erziehungsberechtigte bzw. Schülerinnen und Schüler direkt vom Schulerhalter (zumeist die Gemeinde) oder der Direktion verständigt.

Überschwemmungen

Es ist nicht die erste Herausforderung, der sich die Schule stellen muss. Anfang Juni wurde St. Radegund von Hochwasser heimgesucht, wobei es im Schulgebäude zu Überschwemmungen kam. Mit der Containerschule wurde ursprünglich innerhalb kürzester Zeit eine Ausweichmöglichkeit geschaffen.

