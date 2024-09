Sandsäcke gegen die Mürz-Fluten: Florianis im Hochwassereinsatz

In Kindberg, in der Nordoststeiermark, befinden sich aktuell alle verfügbaren Kräfte der Florianis in Hochwassereinsätzen im gesamten Ortsgebiet. Die Mürz droht an mehreren Stellen, aufgrund der großen Niederschlagsmenge, über die Ufern zu treten. Die FF Kindberg-Stadt arbeitet mit Kameraden der Betriebsfeuerwehrl Voestalpine Tubulars und der Feuerwehr Kindberg-Dörfel daran, hunderte Säcke mit Sand zu befüllen und an die notwendigen Stellen zu transportieren, um gegen die Wassermassen anzukämpfen. Den Bewohnern des Ortes wird geraten, den gesamten Uferbereich im Ortsgebiet zu meiden und die Ufer- und Straßensperren zu beachten.

©FF Kindberg-Stadt Die Mürz droht in sämtlichen Gebieten in Kindberg über die Ufer zu treten. ©FF Kindberg-Stadt Den Bewohnern von Kindberg wird geraten, sich von der Flussnähe fernzuhalten.