Dammbruch in Niederösterreich: Black Hawk steht weiter im Einsatz

Veröffentlicht am 15. September 2024, 15:43 / ©FF Kindberg-Stadt

Bundesheer unterstützt mit Hubschraubern

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen und den Damm zu stabilisieren, wurden Black Hawk Hubschrauber des Bundesheers angefordert. Diese unterstützen die Abdichtungsarbeiten aus der Luft, um weitere Schäden zu verhindern und die Situation zu stabilisieren.

Hubschrauber auch bei Personenrettung im Einsatz

Dramatische Momente spielten sich auch in Markersdorf an der Pielach ab. Hier mussten Menschen per Hubschrauber gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 16:09 Uhr aktualisiert