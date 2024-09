St. Veiter Wiesenmarkt 2024 steht in den StartlÃ¶chern

Der St. Veiter Wiesenmarkt ist wieder da! Vom 28. September bis 7. Oktober 2024 verwandelt sich die Stadt St. Veit an der Glan in das Zentrum K√§rntens und feiert eines der √§ltesten Volksfeste √Ėsterreichs ‚Äď den 661. Wiesenmarkt. Das Fest lockt mit seiner einzigartigen Mischung aus Tradition, Kulinarik und moderner Unterhaltung tausende Besucher ein.

Ein Umzug voller Brauchtum und Freude

Der Startschuss zum Wiesenmarkt f√§llt am 28. September um 10 Uhr mit einem beeindruckenden Festumzug. Rund 1.750 Teilnehmer, darunter Musikkapellen, Landjugendgruppen und Traditionsvereine, ziehen in √ľber 60 Gruppen durch die Innenstadt von St. Veit. Auf der zwei Kilometer langen Strecke wird das Brauchtum K√§rntens lebendig. Der H√∂hepunkt des Umzugs ist die offizielle Er√∂ffnung mit dem traditionellen Bieranstich am Hauptplatz ‚Äď ein Ereignis, das Jahr f√ľr Jahr unz√§hlige Zuschauer in seinen Bann zieht.

Vielfalt f√ľr die Sinne: St√§nde, M√§rkte und Kulinarik

Der Wiesenmarkt begeisterte Besucher mit einem bunten Mix aus Verkaufsst√§nden, Fahrgesch√§ften und kulinarischen Gen√ľssen. √úber 160 St√§nde locken beim Kr√§mermarkt mit einem bunten Warenangebot von Textilien bis zu S√ľ√üwaren. Auch der Flohmarkt auf dem Parkplatz der Blumenhalle ist ein Eldorado f√ľr Sammler und Schn√§ppchenj√§ger. Die zahlreichen Gastronomiebetriebe auf dem Marktgel√§nde verw√∂hnen die Besucher mit deftigen Schmankerln und s√ľ√üen Versuchen. Egal, ob man sich auf K√§rntner Klassiker oder internationale Spezialit√§ten freut ‚Äď hier ist f√ľr jeden Geschmack etwas dabei.

Familienfreundliches Vergn√ľgen

Der Wiesenmarkt bietet Unterhaltung f√ľr alle Generationen. W√§hrend die Erwachsenen die kulinarischen Highlights genie√üen, k√∂nnen sich die j√ľngeren Besucher auf spannende Fahrgesch√§fte und Vergn√ľgungsst√§nde freuen. Besonders der Versorgungspark mit seinen 37 modernen Fahrgesch√§ften sorgt f√ľr Adrenalinsch√ľbe und Spa√ü bei Gro√ü und Klein.

Historische Wurzeln: Der Ursprung des Wiesenmarktes

Die Geschichte des St. Veiter Wiesenmarktes reicht bis ins Jahr 1362 zur√ľck. Herzog Rudolf IV. erlie√ü damals das Marktrecht, und seitdem ist St. Veit ein zentraler Ort f√ľr den Handel. Was einst als Marktplatz f√ľr Kaufleute begann, hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem der bedeutendsten Volksfeste √Ėsterreichs entwickelt. Die Traditionen werden bis heute lebendig gehalten, wie die Marktfreyung, die 14 Tage vor Beginn des Wiesenmarktes aufgestellt wird, und die feierliche Verlesung der Marktordnung am Er√∂ffnungstag.

Nachhaltigkeit am Wiesenmarkt

In diesem Jahr setzt der Wiesenmarkt verst√§rkt auf Nachhaltigkeit. Auf die Ausgabe von Glasflaschen w√§hrend des Festumzugs wird verzichtet, stattdessen setzen die Vereine auf umweltfreundliche Alternativen wie Becher und PET-Flaschen. Zudem f√∂rdert die Stadt St. Veit mit der ‚Äěummadum-App‚Äú klimafreundliche Mobilit√§t: Wer sich f√ľr eine umweltfreundliche Anreise entscheidet, kann durch die Teilnahme an der Wiesenmarkt-Challenge Punkte sammeln und diese in City Cards umtauschen.

Höhepunkte des Wiesenmarktes 2024

Der St. Veiter Wiesenmarkt bietet viele Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Dazu gehören unter anderem die Kleintierschau mit Streichelzoo, der Familien- und Seniorentag am 1. Oktober mit ermäßigten Fahrpreisen und das traditionelle Wiesenmarkt-Feuerwerk am 2. Oktober. Auch die Ausstellungen wie die Wirtschaftsschau in der Blumenhalle und die Autoschau bieten spannende Einblicke und interessante Angebote.

Sicherheit und Anreise

Ein ausgekl√ľgeltes Sicherheitssystem sorgt f√ľr den reibungslosen Ablauf des Festes. Polizei, Security, Rotes Kreuz und Feuerwehr sind rund um die Uhr im Einsatz. F√ľr die Anreise stehen zahlreiche Parkpl√§tze und ein erweiterter S-Bahn-Verkehr der √ĖBB zur Verf√ľgung, damit alle Besucher sicher und bequem zum Wiesenmarkt gelangen k√∂nnen.

√Ėffnungszeiten Der Vergn√ľgungspark und die Gastronomiebetriebe √∂ffnen ihre Pforten t√§glich ab 10 Uhr und enden entsprechend der angef√ľhrten Sperrstunde: Samstag, 28.09., auf Sonntag, 29.09. 3 Uhr

Sonntag, 29.09., auf Montag, 30.09. 1 Uhr

Montag, 30.09., auf Dienstag, 01.10. 1 Uhr

Dienstag, 01.10., auf Mittwoch, 02.10. 1 Uhr

Mittwoch, 02.10., auf Donnerstag, 03.10. 1 Uhr

Donnerstag, 03.10., auf Freitag, 04.10. 1 Uhr

Freitag, 04.10., auf Samstag, 05.10. 3 Uhr

Samstag, 05.10., auf Sonntag, 06.10. 3 Uhr

Sonntag, 06.10., auf Montag, 07.10. 1 Uhr

Montag, 07.10., auf Dienstag, 08.10. 1 Uhr Im Ausstellungsgel√§nde beginnt der Markt jeweils um 7 und endet um 19 Uhr. Der Flohmarkt am Parkplatz der Blumenhalle hat t√§glich von 8 bis 18 Uhr ge√∂ffnet. Die Wirtschaftsschau in der Blumenhalle h√§lt ihre T√ľren von 10 bis 18 Uhr offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 15:56 Uhr aktualisiert