Schwere Überschwemmungen: Bis zu 100 Bewohner werden evakuiert

In mehreren Ortschaften im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag tritt das Wasser über die Ufer.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 16:01 / ©Marcel Krenn/ Rotes Kreuz

Die Befürchtung vieler Experten traten mit dem heutigen Tag ein. Aufgrund der schweren Regenfälllen traten sowohl der Thörlbach als auch die Mürz partiell über die Ufer. Momentan gibt es schwere Überschwemmungen in den Gemeindegebieten Thörl, St. Barbara im Mürztal sowie in Kapfernberg.

Bis zu 100 Personen werden evakuiert

Um auch weiterhin die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu garantieren, wurden seitens Rotem Kreuz der Einsatzstab aktiviert sowie ein Bereitschaftsalarm für Dienststellen ausgelöst. Die Feldküche des Roten Kreuzes ist ebenfalls voralamiert. In den Gemeinden St. Barbara im Mürztal werden aus Sicherheitsgründen bis zu 100 Bewohner aus Mitterdorf und aus Wartberg aus ihren Häusern in die Mittelschule Mitterdorf evakuiert – dort startet das Rote Kreuz ab sofort einen Betreuungseinsatz mit Kriseninterventions- und Sanitätspersonal.

Weitere Evakuierungen können noch folgen

Aufgrund zahlreicher Hangrutschungen im Gemeindegebiet Veitsch können weitere Evakuierungen in den kommenden Stunden nicht ausgeschlossen werden. Trotz der Schwere der Ereignisse wurde bis jetzt nur eine 70-jährige Dame aus Kapfenberg, welche sich im Rahmen von Hochwasserschutzaufbauten leicht verletzt hat, mit einem Rettungswagen in das LKH Hochsteiermark Standtort Bruck an der Mur verbracht.