Bundesheer mobilisiert 2.400 Soldaten gegen Hochwasser-Katastrophe

Ein Black-Hawk-Hubschrauber rettet eine Frau aus einem überfluteten Gebiet im Bezirk Mödling in Niederösterreich.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 16:11 / ©Österreichisches Bundesheer

Derzeit stehen 2.400 Soldatinnen und Soldaten bereit, unterstützt von fünf Black-Hawk-Hubschraubern und zehn AB 212-Hubschraubern. Besonders in Niederösterreich, das stark betroffen ist, sind 1.000 Soldaten aktiv. Sie helfen unter anderem bei der Rettung von Menschen aus überfluteten Gebieten, wie der erfolgreichen Evakuierung eines Polizisten und eines Feuerwehrmanns mittels eines Black-Hawk-Hubschraubers im Bezirk St. Pölten. In Mödling wurde eine weitere Frau aus dem Hochwasser gerettet und ins Krankenhaus geflogen.

„Das katastrophale Hochwasser bringt große Herausforderungen mit sich“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lobte das Bundesheer für seinen unermüdlichen Einsatz und die umfassende Unterstützung bei der Krisenbewältigung. “Das katastrophale Hochwasser bringt große Herausforderungen mit sich und belastet alle Gemeinden in Niederösterreich schwer. Ich möchte mich bei allen Soldaten sowie zivilen Einsatzorganisationen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre außergewöhnliche Hilfe in dieser schwierigen Zeit bedanken.” In Melk sind Soldaten des Pionierbataillons 3 im Einsatz, um Infrastrukturen zu schützen, Rückhaltebecken zu reinigen und Sandsäcke für den Schutz weiterer Objekte zu füllen. Im Westen Österreichs sind die Kräfte auch auf die Beseitigung von Windbrüchen vorbereitet.