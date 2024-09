Ein liebevolles Zuhause: Hast du ein Platzerl für Mucki oder Sunny?

Obwohl Mucki und Sunny ganz unterschiedliche Charaktere sind, haben sie eines gemeinsam: den Wunsch nach einem liebevollen Zuhause. Mucki wünscht sich eine ruhige Ecke bei Menschen, die ihm Geborgenheit schenken, während Sunny ein Zuhause sucht, das sie mit Spiel und Spaß bereichert. Beide Hunde sind bereit, ihr Herz zu verschenken, und warten darauf, dass Sie ihnen ein Zuhause bieten.

Mucki: Der ruhige Denker

Mucki ist ein ca. 16-jähriger, kastrierter Rüde, der sich nach einem ruhigen und liebevollen Zuhause sehnt. Mit seinem sanften Wesen und seiner Liebe zu kleinen Such- und Denkspielen bringt er Wärme in jedes Heim. Mucki genießt ausgedehnte Streicheleinheiten und mag es, Spaziergänge in gemütlichem Tempo zu erleben. Er sucht Menschen, die ihm einen Platz bieten, wo er seine letzten Jahre in Frieden und Geborgenheit verbringen kann.

©TiKo Mucki genießt die ruhigen Momente des Lebens. Dieser liebevolle Senior sucht ein Zuhause, wo er seine goldenen Jahre in Geborgenheit verbringen kann.

Sunny: Die verspielte Entdeckerin

Sunny ist eine ca. 1 1/2 Jahre alte Hündin, die noch voller Energie und Lebensfreude steckt. Sie liebt es, zu toben und zu spielen, und ist begeistert von Such- und Denkspielen, die ihren scharfen Verstand fordern. Sunny möchte das Hunde-Einmaleins erlernen und sucht ein aktives, liebevolles Zuhause, das ihr genügend Platz für Abenteuer und Spiel gibt. Diese junge Hündin bringt Freude und Lebhaftigkeit in jede Familie und freut sich auf eine Zukunft voller Spaß und Zuneigung.

©TiKo Sunny ist voller Energie und Lebensfreude! Diese verspielte Hündin sucht ein aktives Zuhause, wo sie die Welt entdecken und viel lernen kann.