St. Pölten im Hochwasserchaos: Über 2700 Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Seit über 24 Stunden sind die Feuerwehrkräfte im Bezirk St. Pölten, Niederösterreich, ununterbrochen im Einsatz, um die verheerenden Auswirkungen des Hochwassers einzudämmen. Insgesamt 2.772 Einsatzkräfte von sämtlichen 126 Feuerwehren des Bezirks sind mobilisiert. Unterstützung erhalten sie durch eine Katastrophenhilfsdienst-Einheit (KHD) aus Amstetten sowie einen KHD-Zug aus Feldbach in der Steiermark, die zusammen 100 Feuerwehrmitglieder umfassen. Zur Unterstützung werden noch am Abend weitere KHD Einheiten mit rund 100 Einsatzkräften aus Oberösterreich im

Bezirk St. Pölten in den Einsatz gehen.

Über 50 Menschenrettungen durchgeführt

Mehr als 50 Menschenrettungen wurden bereits gemeldet. „Teilweise mussten Personen

auch aus den oberen Stockwerken oder von Dächern gerettet werden. Zahlreiche Fahrzeuglenker fuhren in überflutete Bereiche und blieben mit ihren Fahrzeugen stecken.

Teilweise erfolgten die Menschenrettung mittels Hubschrauber oder mit Unterstützung der Wasserrettung“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos St. Pölten.

Mehrere Dämme bereits gebrochen

Die Lage verschärfte sich zusätzlich durch mehrere Dammbrüche. Am Mittag brach ein Damm bei Langmannersdorf am Fluss Perschling, gefolgt von einem weiteren Dammbruch um 16 Uhr in St. Pölten-Pottenbrunn am Fluss Traisen. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.