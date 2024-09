Kollision auf der A9: Wohnwagengespann soll sich überschlagen haben

Heute Morgen, am 15. September, gegen 9 Uhr, war ein 58-jähriger belgischer Fahrzeuglenker auf der A9 in Gabersdorf, im Bezirk Leibnitz, in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Auf Höhe Gabersdorf fuhr dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Wohnanhänger eines 71-jährigen Deutschen auf. Durch die Kollision geriet das Wohnwagengespann ins Schleudern, überschlug sich vermutlich und kam von der Fahrbahn ab. Der 71-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin in das LKH Wagna gebracht. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist bisher unbekannt. Der 58-jährige Lenker des belgischen Autos klagte über leichte Schmerzen, lehnte eine Untersuchung durch das Rote Kreuz jedoch ab.

Ein Totalschaden beim Wohnwagengespann

Am Wohnwagengespann dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Das Fahrzeug des 58-jährigen Belgiers wurde im Frontbereich beschädigt, er konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Ein Alkotest verlief bei beiden Unfallteilnehmern negativ. Die Feuerwehren Wagendorf und Vogau waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Helfern im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen sowie der Pannenstreifen waren im betroffenen Streckenabschnitt für über eine Stunde total gesperrt.