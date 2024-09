Stromausfall und Mobilfunknetz-Ausfall drohen – Feuerwehren in Alarmbereitschaft

In Weiz sind Energieversorger wegen eines potentiellen Stromausfalles in Alarmbereitschaft.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 16:58

Im Ortsgebiet Weiz befürchten Energieversorger in den kommenden Stunden einen Stromausfall, der ebenfalls den Ausfall des Mobilfunknetzes bedeuten könnte. Alle Feuerwehrhäuser in der Weizer Umgebung befinden sich im Moment in Alarmbereitschaft und sind vorsorglich besetzt, um im Falle eines Hand-Netzausfalles für Notfälle bereit zu sein.