Entspannung: Ab Dienstag beruhigt sich das Regen-Wetter

Laut dem Meteorologen Sigi Fink auf Facebook wird der Regen in vielen Regionen Österreichs allmählich weniger. Die intensivsten Niederschläge sind vorüber, und es treten längere Regenpausen ein. Über die nächsten Tage wird es nur noch vereinzelt zu leichtem bis mäßigem Regen oder Nieselregen kommen. Besonders betroffen sind weiterhin die Gebiete entlang der oberösterreichisch-bayerischen Grenze sowie das nördliche Salzburger Land.

Föhnwind und Wetterwandel

Die Wetterberuhigung ist in den Regionen Südtirols, im Lienzer Becken, in Kärnten und im Grazer Raum bereits spürbar. Hier sorgt der föhnige Nordwind für eine weitgehende Trockenheit. Die Informationen stammen aus der aktuellen Wetterprognose, die eine deutliche Entspannung der Wetterlage in diesen Gebieten voraussagt. Die Schneefallgrenze liegt momentan bei über 1800 Metern, was die Alpenregionen betrifft. Dies bedeutet, dass das Schmelzwasser aus den Alpen die Pegelstände der Flüsse nicht allzu schnell absinken lässt.

Regenmengen im Überblick: Was kommt bis Dienstag?

Die Regenmengen, die bis Dienstag zusammenkommen, werden in den meisten Gebieten zwischen 10 und 20 Litern pro Quadratmeter liegen. Im Salzkammergut, im Mostviertel, im Waldviertel und im Wienerwald sind bis zu 50 Liter möglich. Ab Dienstag wird der flächendeckende Regen nachlassen, und nur noch einzelne Schauer sind zu erwarten. Die Lage wird sich allmählich beruhigen, wie die Experten von GeoSphere Austria berichten.