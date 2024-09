Stausee Ottenstein wird nun kontrolliert abgelassen

Der Stausee Ottenstein ist voll! Nach den starken Regenfällen der letzten Tage haben die Verantwortlichen der EVN alle Vorkehrungen getroffen, um die Wassermassen sicher und kontrolliert abzulassen. Bereits seit Montag wird vorsorglich Wasser abgelassen, um Platz für das prognostizierte Hochwasser zu schaffen. Doch trotz dieser Maßnahmen hat sich der Stausee durch den Zufluss des Kamps in kürzester Zeit wieder gefüllt.

Uberlaufklappen wurden geöffnet

Am Sonntag ist es schließlich so weit: Die Überlaufklappen an der Staumauer wurden geöffnet, um das überschüssige Wasser kontrolliert abfließen zu lassen, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten. Die EVN plant, die Durchflussmenge weiter zu erhöhen, um die erwarteten Hochwasserspitzen zu bewältigen. Maximal 150 Kubikmeter Wasser pro Sekunde können dabei über die Staumauer strömen. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.