Hilfe von Tirol für Niederösterreich: „In schweren Zeiten stehen wir zusammen“

Die Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich lässt niemanden unberührt. Während das Wasser dort Häuser und Straßen überflutet, zeigt Tirol Solidarität. Nach starken Niederschlägen spitzt sich die Hochwassersituation in mehreren Teilen Österreichs weiter zu. Während sich die Lage in Tirol vergleichsweise überschaubar darstellt, musste in Niederösterreich der Katastrophenzustand ausgerufen werden. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat seiner niederösterreichischen Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Unterstützung aus Tirol zugesagt. „Gerade in schwierigen Situation müssen wir zusammenhalten und einander helfen. Das Land Tirol wird auch den Menschen in Niederösterreich bestmöglich zur Seite stehen und einen Beitrag zur Bewältigung dieser Situation leisten. Mein Dank gilt allen heimischen Einsatzkräften, die hier in Tirol, aber auch in den nächsten Tagen in Niederösterreich anpacken und helfen“, erklärt Mattle.

„Wir werden mit 100 Tiroler Einsatzkräften vor Ort im Einsatz sein“

„Wir sind in enger Abstimmung mit den Kameradinnen und Kameraden in Niederösterreich und bereiten entsprechende Unterstützungsleistungen vor. Dabei werden wir auch mit 100 Tiroler Einsatzkräften vor Ort im Einsatz sein“, informiert Tirols Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter.

©BFV IL/Würtenberger KAT-Zug im Einsatz in St. Anton am Arlberg

Rund 80. 000 Sandsäcke wurden vorbereitet und werden nach Niederösterreich geliefert

In Absprache mit der Landeseinsatzleitung Niederösterreich werden noch heute, Sonntag, rund 80.000 Sandsäcke, die an der Landesfeuerwehrschule in Telfs vorbereitet werden, nach Niederösterreich geliefert. Morgen, Montag, werden voraussichtlich zwei Feuerwehr-Katastrophenhilfszüge mit rund 50 Feuerwehrmännern und -frauen, zehn Fahrzeugen sowie mehreren Großpumpen nach Niederösterreich aufbrechen, um vor Ort zu unterstützen. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.