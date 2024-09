„Ein gutes Leben für alle“: Festakt zu 100 Jahre Caritas Steiermark

Die Caritas Steiermark feierte am Donnerstagabend, am 12. September, im Steiermarkhof in Graz ihren 100. Gründungstag. Unter dem Motto „Ein gutes Leben für alle“ kamen Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft zusammen. Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler betonte in ihrer Festrede die tiefe Verwurzelung der Nächstenliebe in der christlichen Tradition und stellte die Herausforderungen der Gegenwart in den Fokus: „Täglich begegnen wir der Armut, Verzweiflung und Ausgrenzung – und setzen menschliche Nähe, Hoffnung und praktische Hilfe entgegen. Das tun wir seit 100 Jahren und werden es auch in Zukunft tun.“

Vision der Caritas: „Ein gutes Leben für alle“

Besonders hob sie die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand sowie mit Partnern aus der Wirtschaft, Spendern und den vielen engagierten Mitarbeitern und Ehrenamtlichen hervor, die gemeinsam ein „Netz der Hilfsbereitschaft und Solidarität“ knüpfen. Dieses Netzwerk sei entscheidend, um die Vision der Caritas – „Ein gutes Leben für alle“ – auch in die Zukunft zu tragen.