Steiermark im Ausnahmezustand: Aufräumarbeiten und Nacht-Einsätze laufen

Die steirischen Feuerwehren wurden seit gestern, Samstag, dem 14. September, bis heute, am Sonntag, 15. September, zu bisher 1.600 Einsätzen gerufen (Stand heute: 17 Uhr). 450 Feuerwehren mit insgesamt mehr als 5.000 Einsatzkräften waren dabei im Einsatz und fokussierten den größten Teil ihres Einsatzaufkommens auf das anhaltende Unwetter. In den südlichen Teilen der Steiermark laufen die Aufräumarbeiten nach einem schweren Sturm, bei dem zahlreiche Bäume und Stromleitungen umknickten, auf Hochtouren. Im Norden kämpfen Einsatzkräfte, abgesehen von Stürmen und anhaltender Kälte, gegen anhaltende Regenfluten und immer höher werdende Wassermassen.

Feuerwehrkräfte stehen in der Nacht zur Verfügung

Im Moment sind noch etwa 130 Feuerwehren aktiv, die sich um noch 300 offene Einsätze bemühen. Die Pump-, Sicherungs- und Aufräumarbeiten sind im Moment an den Orten, an denen sie besonders erforderlich sind, im vollen Gange oder bereits abgeschlossen. Mit Einbruch der Dunkelheit müssen die meisten Einsätze, zum Schutz der Einsatzkräfte, jedoch abgebrochen werden. Morgen, am Montag, dem 16. September, werden die Arbeiten wieder aufgenommen. In Akutfällen, bei denen „Gefahr in Verzug“ besteht, stehen die steirischen Feuerwehrkräfte die ganze Nacht zur Verfügung, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Aufräumarbeiten werden vor allem in den Regionen, die besonders von den Sturmschäden und Überflutungen betroffen sind, noch einige Zeit andauern. Der KHD-Einsatz in Niederösterreich, der heute gestartet wurde, wird morgen fortgesetzt.