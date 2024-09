KAC kollabiert im Schlussdrittel: Polen gewinnt mit 5:4

Veröffentlicht am 15. September 2024, 19:02 / ©Leserfoto

Im Champions Hockey League-Duell in Klagenfurt zeigte der EC-KAC zunächst eine starke Leistung und ging durch Überzahltore von Bischofberger und Hundertpfund in Führung. Der Spielverlauf deutete auf einen sicheren Sieg hin, als Maier im zweiten Drittel die Führung auf drei Tore ausbaute.

Kollaps im Schlussdrittel – Oświęcim schlägt zurück

Das dritte Drittel wurde zum Albtraum für die Klagenfurter. Trotz einer soliden Führung und dem Gefühl der Kontrolle über das Spiel, brachen die Rotjacken in den letzten Minuten komplett ein. Oświęcim nutzte die Gelegenheit und erzielte vier Treffer zwischen der 48. und 56. Minute. Die Tore von Dziubiński, Olsson Trkulja, Karjalainen und Olsson katapultierten die Polen an die Spitze und drehten das Spiel zum 5:4-Sieg.

Ein bitterer Rückschlag für die Playoff-Hoffnungen

Mit dieser Niederlage ist das Playoff-Ticket für den EC-KAC in der Champions Hockey League nun gefährdet. Um im Rennen zu bleiben, müssen die Klagenfurter im Oktober gegen Genf und Zürich dringend Siege einfahren. Die Partie gegen Oświęcim wird als eine der enttäuschendsten Niederlagen in der jüngeren Geschichte des Clubs in Erinnerung bleiben.