2.500 Haushalte ohne Strom – 400 Trafostationen bereits repariert

Etwa 400 der rund 500 ausgefallenen Trafostationen sind dank des Einsatzes der Mitarbeiter der Energie Steiermark wieder am Netz. Momentan sind noch circa 2.500 Haushalte in der Steiermark ohne Strom, doch die Einsatzkräfte tun ihr Bestes, um so viele wie möglich im Laufe des Tages wieder anzuschließen. Einige Gebäude in der Obersteiermark können jedoch aufgrund der Sturmschäden nicht mehr ans Netz angeschlossen werden.