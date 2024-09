Wasser drang in Hofburg ein: Stromversorgung teils unterbrochen

Die aktuell anhaltende Unwetterlage hat auch in der Hofburg Wien zu zahlreichen Einsätzen der Betriebsfeuerwehr Hofburg und der Burghauptmannschaft Österreich geführt, die laufend abgearbeitet werden.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 19:31

Bei den an mehreren Stellen der weitläufigen Kelleranlage registrierten Wassereintritten kam es bislang zu keinen schweren Schäden. Der bisher größte Wassereintritt ereignete sich in einem Teil der Neuen Burg. Hier drang das Regenwasser ins erste Untergeschoß ein und breitete sich über ein Stiegenhaus bis ins vierte Untergeschoß aus. Durch die rasche Reaktion des Sicherheitsdienstes und das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Institution konnte mit Nasssaugern und Auffangwannen die zunächst angespannte Lage in den darauffolgenden Stunden beseitigt werden.

Stromversorgung zum Teil unterbrochen

Durch eindringendes Wasser wurde auch die Stromversorgung zum Teil unterbrochen, weshalb die Feuerwache vorrübergehend telefonisch nicht erreichbar war und Geschäftsräumlichkeiten in der Hofburgpassage ohne Strom auskommen mussten. Im Dachbereich der Alten Burg musste ein Teil eines Glasdaches mit einer provisorischen Abdeckung versehen werden, um einen Wassereintritt zu stoppen. Darüber hinaus waren umgestürzte Bauzäune zu sichern.

Burggarten vorläufig gesperrt

Bereits am Samstag musste aus Sicherheitsgründen wegen des starken Windes, der zu etlichen Schäden am Baumbestand geführt hat, der Burggarten vorläufig gesperrt werden. Im Burggarten werden aktuell Maßnahmen zum Schutz vor einem Überlaufen des dortigen Teiches ergriffen. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 20:22 Uhr aktualisiert