Villach wird zum Gourmet-Hotspot: Starkoch Thomas Penz zu Besuch

Starkoch Thomas Penz in Aktion – hier zaubert er in Villach ein Gourmetmenü.

Ein besonders „Junger Wilder“ ist derzeit in Villach bei seiner Oma zu Besuch: Thomas Penz, 29, ein gebürtiger Tiroler mit Villacher Wurzeln. Es wäre für jeden der in der Haute Cuisine arbeitet eine Ehre ihm den Kochlöffel zu reichen, denn er gewann vor zwei Jahren den größten europäischen Kochwettbewerb, ausgetragen vom deutschsprachigen Fachmagazin „ROLLING PING.“

Geheimnisvolle Einladung verspricht Genuss

Übrigens: „Junge Wilde“ werden Köche unter 30 Jahren bezeichnet, die sich diesem Wettbewerb gestellt und auch gewonnen haben. Der Anruf der in Villach Völkendorf wohnenden Brigitte Frank bei 5 Minuten klang geheimnisvoll: „Schaut doch am Freitag um 17 Uhr bei mir vorbei, ich habe eine Überraschung vorbereitet, einen kleinen Imbiss wird es auch geben.“ Es begann schon mit einer illustren Gästerunde, dass hier ein Starkoch versteckt in der Küche werkte, war vorerst nicht zu bemerken.

Starkoch im Verborgenen: Überraschung für die Gäste

Neben der Gastgeberin wurden wir als erste Überraschung von dem bekannten Spitzendiplomaten Botschafter Peter Launsky-Tieffenthal begrüßt. „Ein Verwandter der Familie“, erklärt dazu Frank bescheiden. Weitere geladene Gäste des freundschaftlichen Treffens: Pfarrer Kurt Gatterer, Steuerberater Helmut Waldner, Architekt Alfred Lengger, Annemarie Timmerer, Rechtsanwalt Herwig Rischnig, Richter in Pension, Franz Loidl, Unternehmer Joe Löscher, Wolfgang Hetzer, Bruno Rabl, das Ehepaar Maria und Josef Thomasser, „Fostl-Bäuerin“ und die bekannte Villacher Familie Ute Meyer.

Feinschmecker-Traum: Der „kleine Imbiss“ als Gourmet-Highlight

Der „kleine Imbiss“ entpuppte sich als absoluter Gourmethit. Serviert wurde als Vorspeise eine Tomatenvariation aus dem Garten mit Büffelmozarellamousse und Basilikum. Als nächster Gang Languste/Risotto/Krustentierbisque anschließend als Hauptspeise Beef Wellington/Pastinake/Jus schließlich als Nachspeise Brigittes Zwetschken Topfenknödel/Röster. Das alles begleitet von erlesenen Rot- und Weißwein. Nicht lange wurde darüber gerätselt, welcher kreative Geist sich das alles einfallen hat lassen, da hob Oma Frank unter tosendem Applaus sozusagen den Deckel vom Topf: Der junge Starkoch Thomas, ihr Enkel, der wieder mal daheim auf Besuch war und für diesen Tag das kulinarische Zepter gemeinsam mit seinem Bruder Daniel schwang.

©Manfred Wrussnig Thomas Penz serviert sein Meisterwerk – die Gäste genießen einen kulinarischen Abend der Extraklasse.

Der kulinarische Weg eines Talents

5 Minuten erzählte er zwischendurch, wie alles begann. „Mit 15 als ich in Papas Betrieb in Innsbruck Bananen geschnitten habe“. Ab da hatte er nur einen Wunsch, Koch zu werden, aber nicht irgendeiner. Zuerst absolvierte er die vierjährige Hotelfachschule „Villa Bianca“ in Innsbruck. Es folgte ein Praktikum in den prestigeträchtigen Restaurants „Steirereck“ in Wien, Hangar 7 in Salzburg und in den Nobelrestaurants „Noma“ und „Kadeau“ in Kopenhagen. Seit Ende 2019 hatte er seine Kochlöffel im Zwei-Sterne-Restaurant „Ocean“ an der portugiesischen Algrave-Küste im Einsatz. Schon ein Jahr später wurde er dort Sous Chef der zwölfköpfigen Küchenbrigade.

Entspannung und kulinarische Pläne in Villach

Und nun in Völkendorf? „Ich spanne mal aus, will eine Weltreise antreten und mich mal bekochen lassen“ schmunzelt Thomas und blickt verliebt auf seine Begleiterin und große Liebe, Marie-Christin Klotz, die mit TV Produktionen die Arbeit von Spitzenköchen weltweit dokumentiert. Bei einer der Dreharbeiten lernten sich die beiden kennen und sind seither unzertrennlich. Jetzt erholt er sich vier Wochen in Villach. Nicht ganz: Wer sich daheim gerne mal kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann ihn für einen Abend buchen. Die Mailadresse: [email protected]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert