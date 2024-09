Helden der Flut: Alpinpolizisten retten Kollegin aus Hochwasser

Heute wurden zwei Alpinpolizisten aus Kirchberg an der Pielach und Lunz am See in Niederösterreich bei einem dramatischen Einsatz im Hochwassergebiet Neulengbach zu Helden. Während sie auf dem Weg zu ihrem Einsatzort waren, erhielten sie den Funkspruch über eine in Not geratene Kollegin, die bei einem Einsatz im Gemeindegebiet Neulengbach vom Wasser abgetrieben worden war.

Polizistin hielt sich an Strommast fest

Die Polizistin hielt sich an einem Strommast fest und war bereits bis zum Hals unter Wasser. Die beiden Alpinpolizisten kämpften sich zu Fuß 650 Meter durch das Hochwasser und sind die letzten 100 Meter geschwommen, um die in Not geratene Kollegin zu erreichen. Einer der Beamten rettete die Polizistin und brachte sie zu einem Lkw auf der überfluteten LB19, der sie sicher aus der Gefahrenzone transportierte.

„Zahlreiche Menschen evakuiert“

„In den aktuell laufenden und aufgrund der Witterungsverhältnisse sehr fordernden Einsätzen in den Hochwassergebieten in Niederösterreich konnten bereits zahlreiche Menschen evakuiert und aus deren Notlage gerettet werden. Die Crew des Flugpolizei-Stützpunktes Wiener Neustadt und die Einsatzkräfte des Kompetenzteams Canyoning der Landespolizeidirektion Niederösterreich arbeiten hier eng mit den Kräften der Österreichischen Bergrettung zusammen“, heißt es seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 21:44 Uhr aktualisiert