Aufräumarbeiten in Hartberg: Vorsicht vor herabfallenden Bäumen

Am heutigen Sonntag, dem 15. September, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hartberg mit den Aufräumarbeiten der schweren Sturmschäden beschäftigt. Eine Vielzahl an von Windböhen gebrochenen Ästen und Bäumen mussten beseitigt werden, damit Hauptstraßen und Hauptverkehrsadern wieder befahrbar gemacht werden konnten. Die Arbeiten werden am morgigen Montag, dem 16. September, fortgesetzt. Die Feuerwehr Hartberg wird ihre Arbeit dabei auf die Freischaffung der Verkehrswege, die bisher noch nicht freigelegt werden konnten, fokussieren.

Vorsicht vor herabfallenden Bäumen

Aufgrund des weiterhin anhaltenden Sturmes, soll es weiterhin zu umstürzenden Bäumen kommen. Die Feuerwehr Hartberg ruft deshalb zur Vorsicht auf. Personen, die sich morgen auf den Weg zur Schule oder zur Arbeit machen, wird deshalb geraten, sich von Wäldern und Parkwegen fernzuhalten. Die Gefahr, von herabfallenden Baumteilen getroffen zu werden, bestehe weiterhin.