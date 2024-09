Spenden für den guten Zweck: Pampuri-Club übergibt 11.000 Euro an Lebenswelten Steiermark

Veröffentlicht am 15. September 2024, 21:55 / ©kk

Im Rahmen des diesjährigen Inklusiven Familien-Zeltfests der Lebenswelten Steiermark am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September in Kainbach bei Graz zeigte der Pampuri-Club erneut große Solidarität. Präsident Siegfried Rauch überreichte gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Pampuri-Clubs einen Scheck über 11.000 Euro an Gesamtleiter Frank Prassl, Frater Paulus Kohler und die kaufmännische Direktorin Manuela Dank.

Spende für die Bewohner

Die Spende kommt den Bewohnern der „Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark“ zugute und unterstützt nachhaltig deren inklusive Projekte und Initiativen. Der Pampuri-Club bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern und Unterstützern, die zu dieser bemerkenswerten Spendensumme beigetragen haben.