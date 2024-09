Hochwasser-Alarm in Mödling: Feuerwehr im Dauerstress, Autobahn gesperrt

„Seit vorgestern wurden bis heute Abend 900 Unwettereinsätze über die Bezirksalarmzentrale Mödling alarmiert – die tatsächliche Anzahl der Schadensstellen ist aber deutlich höher, weil die Feuerwehren in den Ortschaften selbst auf lokale Überflutungen und Beschädigungen reagieren“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommando Mödling.

Die Lage hat sich besonders östlich von Mödling verschärft

„Während viele Pegel gleich bleiben, hat sich die Lage östlich von Mödling verschärft“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommando Mödling. In Achau ist das Wasser am Nachmittag schnell gestiegen und bedroht nun Wohnsiedlungen. Die Südautobahn A2 ist beim IZ Nö Süd in beide Richtungen gesperrt, entlang der Autobahn kam es zu Überflutungen. Die Feuerwehren aus Laxenburg und Biedermannsdorf sind auch hier im Einsatz. In Guntramsdorf wurde ein mobiler Hochwasserschutz errichtet, um ein örtliches Lagerhaus zu schützen, doch der Wasserpegel hat diesen teilweise überschritten.

Zivilschutzalarm in Laxenburg

Für Laxenburg wurde ein Zivilschutzalarm ausgelöst, insbesondere für die Wohngebiete nahe der A2, da die Pegel weiter steigen. Im Wienerwald sind weiterhin rund 150 Objekte in den Orten Grub, Gruberau, Laab, Breitenfurt und Sulz überflutet. Bis zum Nachmittag waren im Bezirk 400 Einsatzkräfte und 60 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Der Sturm, der Böen bis 100 km/h erreicht, hat die Lage weiter verschärft. „Für morgen ist die Hilfe durch einen Katastrophenhilfsdienst-Zug aus einem anderen Bundesland für den Bezirk Mödling angekündigt“, heißt es abschließend.