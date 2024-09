Kräftiger Regen und trockene Phasen: Wechselhafter Montag

Am Montag können zunächst längere trockene Phasen erwartet werden. Im Bereich der Nordalpen sollen, so prognostiziert GeoSphere Austria, weiterhin Schauer durchziehen. Gegen Mittag breitet sich von Norden her noch einmal teils kräftiger Regen auf viele Landesteile aus. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf 1700 bis 2300m, am Nachmittag liegt sie allerdings vor allem im Norden noch häufig bei 1300m bis 1600m. Der Wind lässt deutlich nach und weht in Böen mit 40 bis 50 km/h, in höheren Lagen stellenweise um 60 km/h. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis elf Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben und 16 Grad.

Vorschau auf die nächsten Woche Dienstag: Am Dienstagsolles in allen Höhen milder werden. Nach einem trüben, aber größtenteils trockenen Tagesbeginn lockert es tagsüber immer mehr auf. Die Temperaturminima sollen zwischen vier und elf Grad liegen, die Maxima erreichen Werte von 13 bis 18 Grad. Mittwoch:

Am Mittwoch soll es einige Sonnenstunden geben. Frühnebel im Bergland lichtet sich im Lauf des Vormittags. Zum Abend hin zieht in den südlichen Landesteilen eventuell etwas Regen durch. Nach Frühtemperaturen zwischen vier und zehn Grad, sollen die Nachmittagswerte 14 bis 20 Grad erreichen.