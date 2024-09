Wien im Regen: Dichte Wolken und kräftiger Westwind bestimmen den Tag

In Wien bleibt das Wetter am Montag von dichten Wolken und zeitweisem Regen geprägt. Der Wind bläst weiterhin lebhaft bis kräftig aus West, was zusätzliche Kälte und Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei etwa 10 Grad und erreichen am Nachmittag eine Höchsttemperatur von rund 13 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.