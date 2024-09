Viele Wolken und gelegentlicher Regen: So wird das Wetter in KÃ¤rnten

Für den Montag kündigt GeoSphere Austria unbeständiges Wetter in Kärnten an. Am Morgen kann sich vor allem im Süden vereinzelt die Sonne zeigen, jedoch wird der Tag insgesamt von vielen Wolken geprägt sein.

Von Regen bis Wind: Was der Nachmittag bringt

Im Laufe des Nachmittags zieht von Norden her Regen auf, der sich in den meisten Teilen des Landes ausbreitet. Besonders wenig Niederschlag wird voraussichtlich im Oberen Gail- und Lesachtal, im Oberen Drautal sowie in den Tauerntälern erwartet. Der Nordwind, der in den vergangenen Tagen stark war, wird am Montag nachlassen. Er wird nur noch in den typischen Föhntälern im Norden spürbar sein. Die Temperaturen bleiben unter dem Durchschnitt für diese Jahreszeit und erreichen nachmittags Werte zwischen 9 und 15 Grad.