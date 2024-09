ÖBB starten Bus-Notfahrprogramm für gesperrte Abschnitte

Die ÖBB werden mit allen Kräften gemeinsam mit Postbus versuchen, ein Minimalangebot auf der Straße zwischen Wien Hbf und Mürzzuschlag und Wien Hbf und Linz Hbf (ohne Zwischenhalte) per Bus zu ermöglichen. Die Busse fahren in Wien Hbf, Linz Hbf und Mürzzuschlag um 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr ab. Dieses Angebot könne aber aufgrund der Situation auf der Straße (z.B. Straßensperren) und der Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Bussen (z.B. durch Hochwasser eingeschlossene Fahrer und Busse) nicht garantiert werden. In Abstimmung mit dem Land Niederösterreich wurde laut den Bundesbahnen außerdem vereinbart, dass es in den Krisengebieten am Montag keine Linienverkehre des Postbusses geben werde.

Reisewarnung weiterhin aufrecht

Die ÖBB appellieren, alle nicht unbedingt notwendigen Reisen nicht anzutreten bzw. zu verschieben. Aufgrund der aktuellen Unwetterereignisse in weiten Teilen Österreichs verlängern die ÖBB ihre seit Freitag aufrechte Reisewarnung bis Donnerstagabend, den 19. September. Mehr dazu liest du hier: ÖBB-Appell: Reisewarnung wurde verlängert!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 06:17 Uhr aktualisiert