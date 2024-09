Nach 36 Stunden: EinsatzkrÃ¤fte geraten an ihre Grenzen

Die Einsatzkräfte in Niederösterreich geraten ob der zahlreichen Unwettereinsätze an ihre Grenzen.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 06:21 / ©BFKDO St. Pölten

Samstagabend und Sonntagfrüh haben sich die Ereignisse in Niederösterreich dann überschlagen. Vor allem den Bezirk St. Pölten und in der Landeshauptstadt selbst, wo mit mehr als 340 Litern pro Quadratmeter Niederschlag der meiste Regen in den vergangenen Tagen gemessen wurde, hat es dabei schwer getroffen, wie auch Bilder zeigen.

©BFKDO St. Pölten | Die Flutmassen in Niederösterreich sind nicht zu bändigen. ©BFKDO St. Pölten | Im ganzen Bundesland wurde die Katastrophe ausgerufen. ©BFKDO St. Pölten | Straßen und Häuser stehen unter Wasser. ©BFKDO St. Pölten | Die Einsatzkräfte gelangen an ihre Grenzen.

304 Personen bisher aus Wassermassen gerettet

Erst wurde gestern Früh für St. Pölten und den gesamten Bezirk die Katastrophe ausgerufen, dann war es ganz Niederösterreich. „Nach 36 Stunden im durchgehenden Einsatz geraten die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. 304 Personen konnten bisher gerettet werden“, schreibt das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten in einem Update gestern Abend noch.

Schwerpunkte haben sich nicht verändert

Das Positive sei jedoch, dass die Pegel aller Flüsse im Bezirk fallend seien, auch vier Katastrophenhilfsdienst-Züge aus anderen Bundesländern sind mittlerweile eingetroffen, weitere vier kommen heute noch dazu. Nach den heftigen Niederschlägen in der Nacht auf Sonntag ist die Nacht auf Montag in Niederösterreich ruhig verlaufen. Die Schwerpunkte hätten sich nicht verändert, sagte Niederösterreichs Feuerwehrsprecher Klaus Stebal der APA Montagfrüh.

Noch keine Entwarnung in Unwetter-Gebieten

Wie ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am späten Sonntagnachmittag nach einer Lagebesprechung mitteilte, könne „keine Entwarnung“ gegeben werden. Ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf sagte Sonntagabend, dass für die kommenden 48 Stunden bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter prognostiziert seien. Vor allem Montagvormittag sollte es demnach besonders starke Niederschläge geben. Prognosen von Meteorologen deuten darauf hin, dass sich die Lage erst Mitte der Woche entspannen wird. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier. (APA/red, 16.9.24)