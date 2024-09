Frau bei Spaziergang von Hund gebissen, Besitzerin ging weiter

Am Sonntag, 15. September, spazierte eine 39-jährige Frau gegen 20.15 Uhr mit ihrem angeleinten Hund auf der Gemeindestraße „Oberer Feldweg“ in Schwaz. Dabei griff ein nicht angeleinter Hund ihren angeleinten Hund an. Die 39-jährige Frau stand zwischen den beiden Tieren und wurde von dem unbekannten Hund am linken hinteren Oberschenkel gebissen.

Zweite Hundehalterin ging einfach weiter

Erst danach konnte die unbekannte Hundehalterin ihren Hund unter Kontrolle bringen. Die bislang unbekannte Frau erkundigte sich anschließend nicht zum Gesundheitszustand der Verletzten und setzte ihren Spaziergang fort. Ein Datenaustausch erfolgte nicht. Die 39-Jährige wurde im Bezirkskrankenhaus Schwaz behandelt. Der Verletzungsgrad ist derzeit unbestimmt.

Hinweise gesucht

Es wird ersucht, dass die unbekannte Hundehalterin sowie auch etwaige Zeugen, welche zweckdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion Schwaz (Tel.Nr.: +43 59133 7250) melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 07:06 Uhr aktualisiert