Höchste Warnstufe bleibt aufrecht: Regen intensiviert sich heute wieder

Obwohl die Nacht auf Montag, 16. September, in den Unwettergebieten in Österreich relativ ruhig verlaufen ist, haben sich vor allem in Niederösterreich die Schwerpunkte nicht verändert. Die Einsatzkräfte geraten nach über 36 Stunden im Hochwassereinsatz an ihre Grenzen, Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden. Auch heute muss man in den betroffenen Gebieten wieder mit Starkregen rechnen.

Regenhäufigkeit und -intensität nimmt heute noch einmal zu

Die Unwetterwarnungen der höchsten Stufe sowohl seitens der „GeoSphere Austria“ als auch seitens der „österreichischen Unwetterzentrale“ sind daher für große Teile von Niederösterreich, Wien und Teile der Steiermark, des Burgendlandes und Oberösterreichs weiterhin aufrecht. Die höchste Unwetterwarnstufe der „GeoSphere Austria“ ist dabei voraussichtlich noch bis Mitternacht in Kraft. Laut den Meteorologen würde von Norden her die Regenhäufigkeit und -intensität heute dann noch einmal zunehmen, auch der Wind aus West bis Nordwest dürfte heute „in der gesamten Osthälfte oft bis in den Nachmittag hinein lebhaft bis stark“ blasen, so die „GeoSphere Austria“.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die rote Starkregenwarnung für den Nordosten Österreichs gilt seitens der „GeoSphere Austria“ weiterhin. ©Screenshot „österreichische Unwetterzentrale“ | Die höchste Unwetterwarnstufe der „österreichischen Unwetterzentrale“ für den Nordosten Österreichs gilt auch am heutigen Montag noch.

Noch einmal stellenweise bis zu 70 Liter Regen

Wie die Experten der „österreichischen Unwetterzentrale“ erklären, habe im Nordosten bereits wieder Regen eingesetzt, der sich am Vormittag schauerartig verstärken und auf weite Landesteile ausbreiten werde: „An der Alpennordseite und besonders entlang der Nordalpen sind noch einmal oft Mengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter zu erwarten, im Alpenvorland lokal auch um 70 Liter.“ Aber: Am Abend und auch in der Nacht auf Dienstag dürfte sich das Wetter dann endgültig beruhigen und langsam Ruhe in die von Unwettern geplagten Regionen einkehren. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.