Schwere Unwetter: 220 Kärntner Florianis nach Niederösterreich abgerückt

Nach den schweren Unwettern haben sich heute frühmorgens, am 16. September, Kärntner Einsatzkräfte auf den Weg in das Krisengebiet gemacht, die Florianis vor Ort gelangen währenddessen an ihre Grenzen. „Dass Kärnten in dieser dramatischen Situation in dem vom Hochwasser heimgesuchten Katastrophengebiet in Niederösterreich hilft, wo immer es möglich ist, ist selbstverständlich“, so Landeshauptmann Peter Kaiser und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner.

Zwei KAT-Züge nach Tulln abgerückt

Deshalb sind um 3.30 Uhr zwei Katastrophen-Züge (die KAT-Züge 2 und 5) mit 220 Einsatzkräften und 45 Fahrzeugen nach Tulln abgerückt. Das Eintreffen vor Ort ist bis 9 Uhr geplant. Wie mit den niederösterreichischen Einsatzleitern besprochen, liegt der Fokus auf dringend benötigten Gerätschaften – wie Großpumpen, Stromerzeuger und persönlichen Schutzausrüstungen, etwa Schwimmwesten und Gurte.

KAT-Züge sollen durch nachrückende Züge abgelöst werden

„Geplant ist, dass die beiden Züge bis morgen, Dienstag, im Einsatzdienst stehen. Sie sollen dann durch nachrückende Züge aus Kärnten abgelöst werden. Dazu wurden bereits die KAT-Züge 3 und 4 in Bereitschaft gestellt. Ein möglicher Einsatz für den KAT-Zug 1 folgt heute im Laufe des Tages. Die ersten Lageinformationen aus dem Krisengebiet erwartet der Kärntner Landesfeuerwehrverband heute gegen 10 Uhr“, informiert Fellner. „Dann werden wir sehen, welche genauen Unterstützungsmaßnahmen wann, wo und in welchem Umfang notwendig und möglich sind.“

„Es geht nicht nur darum, Gebäude zu retten“

Kaiser und Fellner danken dem gesamten Katastrophenteam, das in dieser gefährlichen Situation im Einsatz ist: „Es geht mittlerweile nicht nur darum, Gebäude, sondern auch Menschenleben zu retten. Passt auf euch auf und kommt gesund wieder nachhause.“ Die wichtigsten Infos zu den Unwettern österreichweit bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.