Nach Überflutung: A2 und A3 wieder befahrbar

Wegen Überflutung wurden am Sonntag die A2 und A3 gesperrt. Mehr dazu in: A2 in Fahrtrichtung Graz gesperrt: Wasser auf der Fahrbahn. Heute teilt der ÖAMTC mit: „Stand Montagfrüh wurden Autobahnsperren der A2 und A3 wieder aufgehoben.“ Weiterhin unpassierbar waren mehrere Auf- und Abfahrten von Autobahnen, sowie die Westein- und -ausfahrt zur/von der A1 in Wien, und Schnellstraßen sowie zahlreiche Bundes- und Landesstraßen. Im Frühverkehr war mit erheblichen Problemen zu rechnen. In den Morgenstunden gab es Behinderungen und Verzögerungen, aber vorerst „keine massiven Staus“, berichtete ein ÖAMTC-Sprecher. Alle Verkehrssperren sind auf der Website des ÖAMTC ersichtlich. (APA, red. 16.09.2025)