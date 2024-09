Grazer Feuerwehr im Dauereinsatz: Unwetter sorgte für 351 Einsätze

Zu zahlreichen Unwettereinsätzen musste die Berufsfeuerwehr Graz am Wochenende ausrücken.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 08:48 / ©Berufsfeuerwehr Graz

Ganz Österreich hatte am Wochenende mit Unwettern zu kämpfen, die Folgen sind vielerorts noch zu spüren. Auch im Raum Graz mussten die Einsatzkräfte zu zahlreichen, wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 24 Uhr, wurden insgesamt 385 Einsatzstellen gemeldet. „351 dieser Einsätze stehen im Zusammenhang mit den Wetterbedingungen“, teilt die Berufsfeuerwehr Graz in einer Einsatzinformation zum Wochenende mit. 342 dieser wetterbedingten Einsatzstellen wurden durch die Grazer Feuerwehren – am Sonntag auch mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus Graz Umgebung – bereits abgearbeitet. Nein Einsatzstellen sind zur Zeit noch offen.

©Berufsfeuerwehr Graz | Von Freitagabend bis Sonntag wurden 385 Einsatzstellen gemeldet. ©Berufsfeuerwehr Graz | 351 dieser Einsätze stehen im Zusammenhang mit den Wetterbedingungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 08:51 Uhr aktualisiert