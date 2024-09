Weiterer Dammbruch in Niederösterreich

An der Trisen

Wie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner in „Guten Morgen Österreich“ gegenüber dem ORF bestätigte, kam es an der Traisen erneut zu einem Dammbruch. Den Schaden könne man noch nicht abschätzen. Im Bereich des Sportzentrums Niederösterreich öffnete sich der Damm rund 50 bis 60 Meter. Die Traisen hat hier knapp unter HQ100 (Jahrhundert-Hochwasser). „Das ist sehr heikel. Wir müssen schauen, dass wir relativ rasch einen Verschluss bekommen“, so Fahrafellner.

Mittlerweile 2.000 Evakuierungen

Der Black Hawk soll mit 1.000 Kilogramm schweren Sandsäcken, sogenannte „Big Packs“ zum Einsatz kommen. „Je länger wir warten, desto mehr macht der Damm auf. Bei manchen Dammbrüchen ist man machtlos, da sind es teilweise hundert Meter und mehr“, lässt der Landesfeuerwehrkommandant den Ernst der Lage erkennen. Bei allen Dammbrüchen kommt es laufend zu Evakuierungen. In Niederösterreich wurden mittlerweile bereits 2.000 Häuser evakuiert, am Sonntagvormittag waren es noch 1.100.

