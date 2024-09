Zivilschutzalarm in Thörl aufgehoben

Starkregen und Strum sorgten am Wochenende im ganzen Land für zahlreiche Einsätze. Auch die Steiermark bleibt von den Unwettern nicht verschont. Teilweise werden weitere Regenfälle erwartet. Mehr dazu liest du in: Höchste Warnstufe bleibt aufrecht: Regen intensiviert sich heute wieder.

Zivilschutzalarm in Thörl wieder aufgehoben

In der Gemeinde Thörl in Bruck-Mürzzuschlag wurde am Sonntagvormittag sogar Zivilschutzalarm ausgelöst. „Aufgrund der kräftigen Niederschläge und der damit verbundenen Überschwemmungen und drohenden Vermurungen“, hieß es seitens der Landeswarnzentrale Steiermark. Am Sonntagabend gab es dann die erleichternde Nachricht: „Der für die Marktgemeinde Thörl ausgelöste Zivilschutzalarm ist wieder aufgehoben!“ Experten aus mehreren Fachgebieten (Geologie, Schutzwasserwirtschaft, Rutschhangsicherung usw.) wurden in das Gebiet entsandt. Die Bevölkerung wird weiterhin darum gebeten, den Anweisungen der Behörden und der Feuerwehr Folge zu leisten.