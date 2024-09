Unwetterfolgen in Kärnten: Drei Straßen noch gesperrt

Tausende Haushalte in Kärnten waren sowohl am Samstag als auch am Sonntag von Stromausfällen, die sich beinahe über das gesamte Bundesland gezogen hatten, betroffen. Wie Robert Schmaranz von der „Kärnten Netz GmbH“ auf Nachfrage von 5 Minuten erklärte, seien am Samstag teilweise rund 1.800, am Sonntag bis zu 2.000 Haushalte ohne Strom gewesen.

Lage hat sich entspannt

Mittlerweile hätte sich die Lage diesbezüglich in der Nacht auf Montag aber wieder deutlich entspannt. „Wir konnten gestern nahezu alle Kunden wieder mit Strom versorgen“, teilte Schmaranz auf APA-Anfrage mit. 70 Haushalte im Bereich Hüttenberg seien aktuell noch ohne Strom. Bis Mittag solle die Versorgung wieder sichergestellt sein. Unterdessen sind hunderte Einsatzkräfte der Kärntner Feuerwehren in Niederösterreich im Hilfseinsatz.

Diese Straßen sind in Kärnten aufgrund der Unwetter gesperrt

In Kärnten sind laut Polizei-Auskunft aufgrund der Unwetter noch drei Straßen gesperrt: Die Nockalmstraße, die Malta Hochalmstraße und die Großglockner-Hochalpenstraße. (APA/red, 16.9.24)