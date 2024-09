Unwetterlage: Noch rund 800 steirische Haushalte ohne Strom

„Das ist nur noch ein Zehntel von dem, was wir in den letzten Tagen hatten“, blickte Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark zurück. Die südliche Steiermark und der westliche Raum ist bis auf Einzelfälle wieder instand gesetzt und versorgt. Bis zum Sonntagabend konnte viel repariert werden und auch am Montag werde den ganzen Tag gearbeitet, so der Sprecher. Den Schaden hinsichtlich Material und Arbeitsleistung schätzte er vorerst vorsichtig auf „mehrere Millionen Euro“.

Zwischenzeitlich über 25.000 Haushalte ohne Strom

In der Nacht auf Sonntag waren zwischenzeitlich sogar über 25.000 Haushalte ohne Strom. Die starken Windböen der vergangenen Tage sorgten für eine große Schadenslage in der Steiermark. (APA/RED 16.09.2024)





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 12:21 Uhr aktualisiert