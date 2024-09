Hochwasser-Lage in Wien leicht entspannt – es regnet aber weiter

In Wien hat sich die Hochwassersituation leicht entspannt. Wie ein Sprecher der MA 45 (Wiener Gewässer) auf APA-Anfrage berichtete, sind die Pegel entweder gleich geblieben oder zum Teil sogar leicht zurückgegangen. Prognosen für den weiteren Tagesverlauf seien schwierig, hieß es. Die Auffangbecken für den Wienfluss haben aber wieder Kapazitäten. Denn sie seien inzwischen wieder vollständig geleert worden, sagte der Sprecher. Dies sei die übliche Vorgangsweise bei nachlassenden Wassermengen. Damit führe der Fluss zwar länger Hochwasser in Wien, zugleich würden aber wieder Speicherkapazitäten in den Becken in Auhof geschaffen. Trotzdem bleibt man vorsichtig. „Wir werden sehen, was die weiteren Niederschläge bringen.“ Dass die Pegel wieder steigen, sei nicht auszuschließen.

Schutzmaßnahme für U-Bahnen

Die Wiener Linien müssen daher weiter umfassende Schutzmaßnahmen an verschiedenen U-Bahn-Linien ergreifen. Die betroffenen U-Bahn-Trassen werden mit Dammbalken und Sandsäcken vor dem eindringenden Wasser geschützt und der U-Bahn-Betrieb muss teilweise eingestellt werden. Die U4 kann nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke fahren, die U6 wird weiterhin zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt. Eine leicht positive Entwicklung gibt es bei der U3, sie kann jetzt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse fahren, der Betrieb nach Simmering ist weiter eingestellt. Die U2 fährt nur zwischen Seestadt und Taborstraße.

Kein Störungsende in Sicht

Aktuell rechnen die Wiener Linien weiter mit keinem regulären Betrieb vor Mittwoch. Die Situation ist weiterhin angespannt, der weitere Verlauf der Wasserstände ist nicht absehbar. Sobald die Pegel nachhaltig gesunken sind, kann mit den Abbauarbeiten der Flut-Sicherungsmaßnahmen, welche bis zu 12 Stunden dauern können, begonnen werden. Weichen Sie nach Möglichkeit bitte großräumig auf andere Linien aus und planen Sie längere Reisezeiten ein. Die Linien 40 und 41 können wegen eines Gleisschadens in der Gentzgasse derzeit nicht ihre Route zwischen den Stationen Gersthof und Währinger Straße, Volksoper (U) fahren, sie werden aktuell über die Strecke der Linie 42 geführt. Je nach Entwicklung der Lage kann es zu weiteren Einschränkungen im Betrieb der Wiener Linien kommen. Ein Störungsende ist noch nicht absehbar. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich erfährst du auch in unserem Liveticker hier. (APA, red. 16.09.2024)

Folgende Ersatzlinien stehen zur Verfügung: U2: Weichen Sie bitte auf die Linien 1 und 2 aus. U3: Weichen Sie bitte auf die Linien 18, 71 und 74A aus. U4: Der Schienenersatzverkehr ist zwischen Hütteldorf und Karlsplatz eingerichtet. Die Haltestellen sind in der WienMobil App unter „Betriebsinfo“ – „geplant“ – „U4 Hochwasser“ zu finden.

Die Linie D steht als Ersatz zwischen Heiligenstadt S U und Karlsplatz U zur Verfügung. U6: Die Linie 62 wurde verlängert und wird von Lainz über Bhf. Meidling S U – Margaretengürtel U – Westbahnhof S U – Burggasse, Stadthalle U geführt.

Weichen Sie zusätzlich auf die Linien 6, 18 und 59A aus

Wiener Lokalbahnen fahren weiter

Die Badner Bahn ist trotz der aktuellen Hochwasserthematik in Ostösterreich weiterhin in Betrieb. Die Strecke von Baden zum Quartier Belvedere in Wien ist derzeit im Normalbetrieb befahrbar. Mitarbeiter der WLB beobachten schon seit Tagen laufend vor Ort die Situation hinsichtlich der Pegelstände. Am Sonntag stiegen die Pegel an der Schwechat in Baden und an der Liesing im Bereich Inzersdorf kritisch an. Sie sanken aber rechtzeitig wieder, ehe betriebliche Einschränkungen notwendig geworden wären. Auch am Montag sind die Pegelstände und die Gesamtsituation unter laufender Beobachtung, um im Fall der Fälle rasch reagieren zu können und betriebliche Maßnahmen zu treffen. Die für 16. September bereits länger geplante Weichensanierung bei der Endhaltestelle Baden Josefsplatz wird voraussichtlich erst morgen beginnen. Auch die von den Wiener Lokalbahnen betriebenen Buslinien in Wien und Baden sind derzeit weiter im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 10:22 Uhr aktualisiert