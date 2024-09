Tierschützer begab sich mit seinen Kindern „unter die Wölfe“

13 Risikowölfe wurden in Kärnten erschossen, weil sie angeblich Behausungen zu nahe kamen und eine Gefahr für Menschen waren. Martin Balluch, Tierschützer und Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT), zog nun mit seinen Kindern in ein Wolfscamp nach Deutschland und campierte tagelang unter den Tieren. Was er erlebte, erzählte er exklusiv 5 Minuten.

Interview mit VgT-Obperson Martin Balluch

5min.at: Was genau ist ein Wolfscamp?

Martin Balluch: Das ist ein Campingplatz mitten im Wolfsgebiet, der Tourist:innen mit der Aussicht lockt, vielleicht sogar einen wild lebenden Wolf zu Gesicht zu bekommen. In der Oberlausitz in Sachsen funktioniert das jedenfalls, mit der Präsenz des Wolfs im Tourismus zu punkten. Ich bin jetzt mit meinen Kindern bereits zum zweiten Mal hier, und ohne den Wolf wäre ich sicher nicht hierher auf Urlaub gefahren.

Haben Sie keine Angst um Ihre Kinder?

(Lacht) Nein, sicher nicht. Ich war heuer schon mit meinen Kindern in den Beskiden im Urwald zelten und wir haben Wolfsspuren gesehen. Dann waren wir im Fagarasgebirge in den rumänischen Südkarpaten im Zentrum des Territoriums eines Wolfsrudels mit dem Zelt. Und jetzt noch einmal eine Woche unter Wölfen in der Oberlausitz. Man braucht vor Wölfen definitiv keine Angst zu haben.

Warum wollen Sie gerade in der Lausitz Wölfe beobachten?

Die ersten Wölfe Deutschlands sind dort im Jahr 2020, also vor 24 Jahren, aus Polen auf einen Truppenübungsplatz eingewandert. Sie haben mittlerweile die gesamte Lausitz besiedelt. Alle Reviere, in denen Wölfe leben können, sind nun von Wolfsrudeln besetzt. D.h. momentan gibt es ca. 400 Wölfe in der Lausitz, die 13.000 km2 groß ist. Also 400 Wölfe auf einer viel kleineren Fläche als Niederösterreich oder die Steiermark, auf der gleichen Fläche wie Tirol und auf einer etwas größeren Fläche als Kärnten. Die menschliche Bevölkerungsdichte in der Lausitz entspricht etwa jener von Österreich, es handelt sich hier also nicht um ein einsames, unbewohntes Wildnisgebiet.

Werden die Wölfe in der Lausitz bejagt?

Nein, werden sie nicht. Ihre Anzahl nimmt trotzdem nicht mehr zu. Die Wölfe regulieren sich selbst.

Gibt es keinen Konflikt mit der Nutztierhaltung?

In der Lausitz gibt es keine Berge und daher auch keine Almen. Aber überall findet man eingezäunte Weiden mit Schafen, Ziegen und Rindern. Wolfstourismus bedeutet, dass es viele Aussichtsplattformen gibt, von denen aus Menschen die Wölfe zu beobachten versuchen. Und tatsächlich befinden sich genau dort, wie überall, auch Weiden mit Nutztieren. Diese sind einfach durch elektrische Herdenschutzzäune gesichert, die offensichtlich funktionieren, sonst dürften die Tiere ja nicht mehr leben. Selten habe ich auch Hunde unter den Schafen gesehen.

Und wie geht die Bevölkerung mit der Präsenz von Wölfen um?

Entspannt, würde ich sagen. In 24 Jahren gab es nur einen Vorfall mit einem Wolf, der sich in einen Garten verlaufen hatte und vom Besitzer mit einem Besen vertrieben wurde, in den der Wolf dabei gebissen hat. Ich habe Waldkindergärten gesehen, Kinder, die durch den Wald zur Schule gehen, viele Wanderer:innen und Radfahrer:innen. Und wir waren nicht die einzigen mit Zelt. Soviel ich sehen konnte, fürchtet sich absolut niemand vor dem Wolf und es gibt keinen nennenswerten Konflikt.

Und haben Sie Wölfe gesehen?

Heuer leider nicht, aber wir haben eine Wolfsspur gefunden. Letztes Jahr konnten wir dagegen schon einen Wolf beobachten. Dabei haben wir heuer jeden Tag viele Stunden auf Aussichtsplattformen verbracht, im übrigen jeweils unter bis zu 40 Gleichgesinnten. Überall lauern Menschen darauf, einen wilden Wolf zu sehen, aber nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera. Die Begeisterung ist ansteckend. Etablierte Wolfsrudel jedoch, die ihr Revier kennen, bekommt man viel weniger leicht zu Gesicht als junge Einzelwölfe auf der Suche nach Anschluss. Letztere werden vom Wolfsrudel ferngehalten oder sogar getötet.

Ihr Resümee?