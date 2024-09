Mordversuch! Tiroler (30) attackiert Vater mit Messer

Am Samstag, dem 14. September 2024, gegen 0 Uhr, versuchte ein alkoholisierter 30-jähriger Österreicher in einer Wohnung in Innsbruck seinen 68-jährigen Vater mit einem Küchenmesser zu attackieren. Dem 68-Jährigen gelang es, gemeinsam mit seiner 63-jährigen Gattin dem 30-Jährigen das Messer abzunehmen und einen Notruf abzusetzen. Der 30-Jährige ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Er wurde zwischenzeitlich in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Eltern des Mannes erlitten lediglich leichte Verletzungen.