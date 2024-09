ÖBB-Sperre der Tauernbahnstrecke wird aufgehoben

Zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein haben in den vergangenen Tagen keine Züge fahren können, da der Schnee für Komplikationen auf der Strecke gesorgt hat – wir haben berichtet. Wie die ÖBB nun in einer Aussendung berichtet, kann die Sperre der Strecke um 12 Uhr aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Was wurde gemacht?

Nach den Schneefällen in der Nacht auf Freitag mussten von den Einsatzteams am Wochenende auf einer Länge von rund acht Kilometern Bäume aus dem Nahbereich der Oberleitung entfernt werden. Aufgrund der schweren Schneelast ragten die Bäume in den Gleisbereich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen war am Wochenende zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein eingerichtet.

ÖBB verlängert Reisewarnung bis Donnerstagabend

Die ÖBB ersucht in der Aussendung auch „eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen in den Osten Österreichs abzusehen“. Die Reisewarnung werde zudem bis Donnerstagabend verlängert. Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets wurde aufgehoben. Diese sind ab sofort bis inkl. 22. September 2024 gültig. ÖBB Tickets für jene Züge, die von der Reisewarnung betroffen sind, können auch erstattet werden. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.