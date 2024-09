Hochwasser-Opfer in Niederösterreich: Zwei Tote in Häusern entdeckt

In Niederösterreich fielen zwei weitere Personen dem Unwetter zum Opfer. Die beiden Todesopfer wurden am heutigen Montag, dem 16. September, in ihren Wohnhäusern entdeckt. Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager vom Montag starben ein 70- und ein 80-Jähriger in ihren Wohnhäusern.

Weitere Todesopfer

Baumschlager berichtete vom Tod eines 70-Jährigen in Untergrafendorf in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) und eines 80-Jährigen in Höbersdorf in der Marktgemeinde Sierndorf (Bezirk Korneuburg). Beide Männer seien im Inneren von Wohnobjekten den Wassermassen zum Opfer gefallen. Erst am Sonntag war der Tod eines Feuerwehrmannes im Einsatz in Rust im Tullnerfeld in der Gemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) bekannt geworden – 5 Minuten berichtete. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich erfährst du auch in unserem Liveticker hier. (APA, red. 16.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 11:19 Uhr aktualisiert