Rund 200 Mitarbeiter betroffen: „Runtastic“ wird zugesperrt

Erst 2015 wurde das Unternehmen „Runtastic“ vom deutschen „Adidas“-Konzern übernommen. Kostenpunkt damals: 220 Millionen Euro. Doch schon bald wurde unter anderem der Name aus dem Firmennamen und rund 70 Arbeitsplätze gestrichen. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ nun berichten, soll sowohl der Standort in Linz als auch jener in Wien nun geschlossen werden – etwa 200 Mitarbeiter sind betroffen. „Adidas“ hat auf eine entsprechende Anfrage von 5 Minuten noch kein Statement dazu abgegeben. Weitere Informationen folgen.

Update: Statement von Adidas

Wie Adidas heute bekannt gibt, wird die Running App „adidas Running“ künftig aus den bestehenden zentralen Unternehmensstandorten in Herzogenaurach, Amsterdam und Saragossa betrieben. „Infolge der Entscheidung werden die Runtastic-Standorte in Österreich – Pasching, Wien und Salzburg – von denen aus zuletzt schwerpunktmäßig an der Running App gearbeitet wurde, bis Mitte 2025 schrittweise geschlossen. Davon betroffen sind derzeit rund 170 Runtastic Mitarbeiter. Für diese besteht die Möglichkeit, sich auf Positionen an den adidas Standorten Herzogenaurach, Amsterdam oder Saragossa zu bewerben“, heißt es von adidas.

Scott Dunlap, Geschäftsführer von Runtastic erklärt: „Wir bedauern die Auswirkungen der Entscheidung sehr und setzen alles daran, den Veränderungsprozess für alle Betroffenen respektvoll und fair zu gestalten.“ Die Runtastic Mitarbeiter wurden heute in einer gemeinsamen Mitarbeiter*innenversammlung von der Geschäftsführung und Vertretern von adidas über die Situation und die damit verbundenen Konsequenzen informiert. In Österreich bleibt adidas trotz der Entscheidung fest verwurzelt. So plant das Unternehmen seinen Marktanteil in Österreich in diesem und im kommenden Jahr auszubauen, sowohl durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern im Einzelhandel als auch über eigene Geschäfte.

Über Runtastic Runtastic wurde 2009 von Florian Gschwandtner, Christian Kaar, René Giretzlehner und Alfred Luger gegründet und war zunächst für seine Lauf-App bekannt. Nach der Übernahme durch adidas im Jahr 2015 erfolgte eine immer stärkere Verzahnung mit anderen Digitalangeboten des Unternehmens. So kann man beispielsweise seit 2019 durch sportliche Aktivitäten Bonuspunkte im adidas Kundenprogramm adiClub sammeln. Die Mitarbeiter*innen von Runtastic arbeiten seit vielen Jahren nicht nur an der Running App, sondern bringen ihr Know-how auch in anderen Digitalbereichen des Unternehmens ein, beispielsweise bei der Weiterentwicklung der adidas App, der adidas Confirmed App oder in die Kooperation mit dem Fitnessanbieter LesMills. Die adidas Running App entwickelt sich erfolgreich und verzeichnet kontinuierlich steigende Nutzerzahlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 11:40 Uhr aktualisiert