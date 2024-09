Aktuelle Wetterlage in Graz: „Weitere Regenfälle, Wind lässt nach“

Die Muruferpromenade bleibt dennoch bis auf weiteres gesperrt, teilt die Stadt Graz am Montagvormittag mit. „Bitte meiden Sie auch weiterhin den Aufenthalt unter oder neben Bäumen, in Parkanlagen und Wäldern! Aufgrund der Wettersituation der letzten Tage kann es nach wie vor zu herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen kommen“, so die Warnung. Prognosen würden noch moderate Windspitzen bis zum Nachmittag zeigen, danach folgt eine Beruhigung der Wettersituation. „Bitte bleiben Sie dennoch vorsichtig!“

Grazer Feuerwehr im Dauereinsatz: Unwetter sorgte für 351 Einsätze

Ganz Österreich hatte am Wochenende mit Unwettern zu kämpfen, die Folgen sind vielerorts noch zu spüren. Auch im Raum Graz mussten die Einsatzkräfte zu zahlreichen, wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 24 Uhr, wurden insgesamt 385 Einsatzstellen gemeldet. „351 dieser Einsätze stehen im Zusammenhang mit den Wetterbedingungen“, teilt die Berufsfeuerwehr Graz in einer Einsatzinformation zum Wochenende mit. 342 dieser wetterbedingten Einsatzstellen wurden durch die Grazer Feuerwehren – am Sonntag auch mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus Graz Umgebung – bereits abgearbeitet. Neun Einsatzstellen sind zurzeit noch offen.

„Extreme Gefahr“: Sturmwarnung für das Grazer Stadtgebiet

Am Sonntag spitzte sich die Lage in Graz zu. Eine Broadcast-Sturmwarnung per Handy wurde am frühen Nachmittag an alle Grazer versendet. „Vermeiden Sie den Aufenthalt under bzw. neben Bäumen, in Parkanlagen, Wäldern sowie im Bereich des Schlossbergs“, so die eindringliche Warnung.

©Screenshot 5 Minuten Am Sonntag ging eine Wetterlage an alle Grazer.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert