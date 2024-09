Lidl-Kunden aufgepasst: Das ändert sich jetzt in allen Filialen

Dabei stehen gleich zwei große Änderungen an. Einerseits wird man nun in ganz Österreich mittels „Lidl Pay“ über die „Lidl Plus“-App vollständig digital bezahlen können. Andererseits startet „Lidl Österreich“ im Raum Salzburg jetzt auch die ersten Selbstbedienungskassen. Aber: Bis 2028 sollen diese dann landesweit zum Einsatz kommen, verspricht man. Bereits bei „Hofer“ und „Spar“ hat man in diesem Jahr eine große Änderung in Form von digitalen Preisschildern angekündigt.

Bezahlvorgang soll durch „Lidl Pay“ einfacher und schneller werden

Das Thema Digitalisierung ist längst auch im stationären Lebensmittelhandel angekommen. Bereits 2018 wurde mit „Lidl Plus“-App eine digitale Kundenkarte eingeführt, mit „Lidl Pay“ soll jetzt auch der Bezahlvorgang noch einfacher und schneller werden, hofft man. Aktiviert man „Lidl Pay“ könnten die Einkäufe direkt über den Scan der App in Sekundenschnelle bezahlt werden. Die Abbuchung des Zahlungsbetrags erfolgt per Kredit- oder Bankomatkarte.

So aktivierst du „Lidl Pay“

Zur Aktivierung müssen die Kartennummern in der „Lidl Plus“-App hinterlegt werden. Will man dann digital bezahlen, muss die Zahlung vor dem Scan der App kurz mit einem Pin, dem Fingerabdruck oder per Face-ID bestätigt werden.

Erste Lidl-Selbstbedienungskassen in Salzburg

Neben der Einführung des neuen Bezahlsystems startete „Lidl“ jetzt auch die ersten Selbstbedienungskassen in einigen Salzburger Filialen. Die neuen Kassen sollen die Wartezeit verringern und damit die Kundenzufriedenheit erhöhen. Die Selbstbedienungskassen sind für den „einfachen und schnellen Einkauf“ gedacht und sollen auch den Mitarbeitern zusätzliche Entlastung bringen.