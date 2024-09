13 Gemeinden abgeschnitten: Niederösterreich in Krisenmodus

Auch wenn in der Nacht der Regen etwas milder gewesen sei, dürfe man sich „nicht in Sicherheit wiegen“, da für die nächsten Stunden weitere starke Regenfälle prognostiziert würden, betonte die Landeshauptfrau: „Wir sind weiter immens gefordert, die Lage ist weiterhin sehr kritisch.“ Niederösterreich sei „weiter im Krisenmodus“, der öffentliche Verkehr sei fast zur Gänze zum Erliegen gekommen, über 200 Straßen seien aktuell gesperrt. Über 25.000 Feuerwehrleute und über 1.000 Soldaten sind am Wochenende im Einsatz gewesen. „Die Einsatzkräfte haben auch in den Nachtstunden wieder Übermenschliches geleistet“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der Leiter des Landesführungsstabes.

„Es besteht weiterhin große Gefahr“

Für den heutigen Tag seien „punktuell wieder bis zu 80 Liter“ an Regen vorhergesagt. „Die Böden sind völlig gesättigt, und daher besteht weiterhin große Gefahr“, warnte er: „Die Dämme sind durch die lange Beanspruchung aufgeweicht.“ „Es ist nicht vorbei, es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch“, hielt die Landeshauptfrau fest. Der Fokus liege aktuell auch auf den Dämmen, es seien nach wie vor Menschen in Sicherheit zu bringen: „Es bleibt ein äußerst angespannter Tag, an dem es gilt, alles zu tun, um den Menschen zu helfen.“

13 Gemeinden von Außenwelt abgeschnitten

Aktuell verzeichne man zwölf Dammbrüche, die Dammwachen würden verstärkt. „13 Gemeinden sind aktuell nicht erreichbar, 1.800 Objekte sind evakuiert worden. Viele Betroffene sind bei Verwandten untergekommen, 170 Menschen befinden sich in organisierten Unterkünften“, gab Pernkopf einen Überblick über die aktuelle Lage. Rund 3.500 Haushalte seien heute früh noch ohne Strom gewesen, „das ist weit unter dem gestrigen Höchststand von 20.000“, informierte er. In 23 Gemeinden gibt es Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Der Bevölkerung werden hier Trinkwasser-Flaschen zur Verfügung gestellt.

Unterstützung zugesichert

Das wirtschaftliche Leben laufe nur eingeschränkt und viele Schüler seien heute entschuldigt zuhause geblieben. Aufgrund des Dauerregens laute auch in den nächsten Stunden der Appell, „verantwortungsbewusst zu handeln, von nicht notwendigen Fahrten Abstand zu nehmen und Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Situation ist weiterhin sehr gefährlich“, so Mikl-Leitner. Laut Wetterprognosen sollte morgen der Starkregen zu Ende gehen. „Dann beginnen die Aufräumarbeiten“, blickte Mikl-Leitner nach vorne. Mit Beginn der Aufräumarbeiten werden auch die Sachverständigen vor Ort sein und die Sachschäden aufnehmen. „Sobald die Schäden aufgenommen sind, werden wir auf schnellstem Wege unterstützen“, kündigte sie die rasche Einsetzung von Schadenskommissionen an.

Vier Feuerwehrleute verletzt

Landesfeuerwehrkommandant Daniel Fahrafellner berichtete von den aktuellen Einsatz-Hotspots, so sei unter anderem der Bereich der Landessportsschule in St. Pölten neu dazugekommen. Die Zahl der Menschenrettungen mit dem Hubschrauber gehe jetzt zurück, jetzt gebe es tausende Objekte, die leergepumpt werden müssten, informierte er. Fast 800 Menschen seien unter anderem mit Hubschraubern gerettet worden. In den Regionen, in denen das Wasser zurückgeht, werde man jetzt mit den Pumparbeiten beginnen, in einigen Bezirken könne man auch schon gemeinsam mit dem Bundesheer mit den Aufräumarbeiten beginnen, so Fahrafellner. Vier Feuerwehrleute seien bei den Einsätzen leicht verletzt worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 11:58 Uhr aktualisiert