Anzeige ist raus: FPÖ-Wahlplakate in Pörtschach gestohlen

Die FPÖ-Wahlplakate in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee wurden gestohlen.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 12:10 / ©FPÖ Pörtschach

Mehrere Wahlplakate der Freiheitlichen wurden in der Nacht auf Sonntag in Pörtschach am Wörthersee gestohlen. „Die Täter hatten es offenbar gezielt auf die FPÖ-Plakate abgesehen. Die Kabelbinder wurden abgeschnitten und liegen gelassen, die Plakatflächen dann mitgenommen“, erläutert FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher. Unmittelbar danebenstehenden Plakate anderer Parteien seien hingegen unversehrt geblieben.

Plakat-Diebstahl in Pörtschach bei Polizei angezeigt

Der Vorfall wurde bereits bei der Polizei angezeigt, heißt es weiter. „Noch am Sonntag haben wir die Plakatierung wiederhergestellt, denn wir lassen uns von solchen Störaktionen nicht beirren“, so Pacher abschließend.