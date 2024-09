Kärntner Gasthaus bestohlen: Unbekannter lässt tausende Euro mitgehen

Bereits vor zwei Tagen, am 14. September gegen 22 Uhr, hat ein bisher noch unbekannter Täter in einem Gasthaus in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten) eine Kellnerbrieftasche aus einer unversperrten Lade gestohlen. In dieser waren mehrere tausend Euro Bargeld, wie die Polizei nun berichtet. Weitere Erhebungen sollen geführt werden.